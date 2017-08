La consellera Bassa anuncia la creació de 404 noves places de serveis socials a la demarcació de Lleida

D’aquestes, 235 són en residències per a gent gran

© La consellera Dolors Bassa durant la roda de premsa d'aquest dimecres a Lleida. Lleonard Delshams

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presentat aquest dimecres a la tarda l’increment de places amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental a la demarcació de Lleida.



Bassa ha explicat que el nombre de places per aquests col·lectius s’incrementa en 404. “Això inclou tant places residencials com places d’atenció diürna i de serveis ocupacionals i, en total, suposa aproximadament un 8% més de places per a Lleida”, ha dit la consellera. Bassa ha destacat que “d’aquestes 404 places, ja n’hi ha en funcionament 266 i, a partir del mes de setembre impulsarem la resta”.



En l’àmbit de la gent gran, s’ha incrementat tant el nombre de places residencials com de centre de dia. Així, es creen 235 places residencials, que permetran passar de les 2.464 places actuals a les 2.699, un 9,5% més. Aquestes places es distribuiran per les comarques del Segrià, l’Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i la Segarra.

Actualment ja n’hi ha en marxa 170 i la resta, 65 places, s’implementaran al llarg d’aquest any.



Pel que fa als centres de dia per a gent gran, el nombre de places creixerà un 8,4%, passant de 570 a 618 places. Fins ara ja se n’han creat 30 i les 18 restants s’impulsaran a partir del mes de setembre.



En l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitats es posen en marxa 57 places de servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual; 11 places de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual; 25 places de servei de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual; 3 places de servei de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, i 10 places de servei de residència per a persones amb discapacitat física.



En total es creen 106 noves places per a persones amb discapacitats, de les quals 72 ja estan en funcionament. Això permetrà passar de les 1.861 places actuals a les 1.967.



Finalment, en l’àmbit de l’atenció de les persones amb malaltia mental es crearan 15 noves places de llar residència, fet que suposarà un increment d’un 21% de places en aquest tipus de serveis.



El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies invertirà en la creació d’aquestes noves places a la demarcació de Lleida 2,98 milions d’euros. Una xifra que s’eleva a 7,96 milions si sumem les noves places creades fins al setembre de 2017.