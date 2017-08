Alerten de l’alta prevalença d’infarts i ictus a Espanya

Els afectats en un any no cabrien al Camp Nou i al Bernabéu junts

Cada any, prop de 228.000 persones pateixen algun esdeveniment cardiovascular a Espanya, uns 120.000 ictus i prop de 108.000 infarts i angines de pit, segons dades obtingudes per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), que recorda que el nombre d’afectats és tan alt que no cabrien als estadis de futbol del Reial Madrid (Santiago Bernabéu) i del FC Barcelona (Camp Nou), que tenen un aforament de 81.000 i 99.000 espectadors, respectivament. A més a més, recorden que el colesterol elevat o hipercolesterolèmia podria ser la causa del 22% dels esdeveniments coronaris i fins a un 40% dels infarts cerebrals. Amb