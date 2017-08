Descobreix Madrid en 5 dies

T’agradaria saber què pots fer 5 dies a Madrid?

Madrid no és lluny. En molts casos, hi ha un AVE que en menys de tres hores et deixa al centre de la ciutat. I amb el servei de Renfe Viatges es pot triar tot: tren, hotel i oci. Organitzar un viatge a Madrid és fàcil i ràpid. Primer, cal triar la data del tren i l’hotel on allotjar-se. Per estar ben comunicat, la zona de la Gran Via és una ubicació perfecta. Des d’aquí es pot anar a gairebé tots els punts d’interès caminant, així com conèixer la Madrid històrica. Un cop escollit l’allotjament cal planificar les visites.Planificar el viatge amb anterioritat ajuda a evitar maldecaps. Sempre es pot deixar una tarda o un matí lliure per a algun pla improvisat, però sí que és recomanable comprar entrades amb temps per a tours, parcs temàtics i museus, entre d’altres.Amb l’AVE es pot contractar el servei Transfer, que cobreix el trasllat des de l’estació de tren fins a l’allotjament. Aquest servei és molt útil per no haver d’anar carregat amb les maletes per la ciutat buscant l’hotel. Agafant el primer tren es pot aprofitar el dia sencer a Madrid. Si l’hotel és cèntric, s’hi pot anar caminant.El primer dia pots planificar-te una visita guiada per la. Des de la Plaza Mayor surten tours guiats molt econòmics per diferents recorreguts. És una ruta d’unes dues hores, la qual cosa et permet tornar a la Plaza Mayor a l’hora de dinar, i degustar, per exemple, els típics entrepans de calamars. I la tarda la pots dedicar a fer una visita al Museu del Prado.El segon dia a Madrid pot ser un bon dia per conèixer el. Si vas acompanyat de nens segur que els encanta, es podran fer fotos amb el Piolín, el Silvestre o Bugs Bunny, i pujar en tota mena d’atraccions pensades per gaudir en família.A més, si agafes les entrades a través de Renfe Viatges, es poden incloure els trasllats d’anada i tornada al parc des del centre de la ciutat.El tercer dia a Madrid et proposem visitar el, que és la residència oficial del rei d’Espanya, tot i que actualment no hi viu. Per menjar es pot passejar pelbuscant alguna taverna castissa. I si ets amant del futbol, a la tarda pots fer el tour Bernabéu. El dia es podria cloure amb una visita a, un dels tablaos flamencs amb més renom de Madrid.El viatge a Madrid continuaria amb una visita al municipi d’, situat al sud de la Comunitat de Madrid. Allà es pot veure el Palau Reial, els jardins i els carrers del centre. El paisatge cultural d’Aranjuez va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2001.S’acaba el viatge a Madrid, però si l’AVE surt a la tarda encara pots aprofitar el matí per fer una última excursió. Elés una bona opció, ja que es troba al centre de la ciutat. Aquesta visita també es pot contractar a l’avançada.I abans de marxar de Madrid, si encara no ho has fet, t’aconsellem visitar una taverna castissa i tastar les. I ja tocarà tornar a l’hotel a recollir les maletes. Però recorda que el servei de Transfer també cobreix el trasllat fins a l’estació de tren.