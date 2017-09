Les afectades per la vacuna del papil·loma demanen una moratòria per estudiar els seus efectes

EFE Actualitzada 01/09/2017 a les 17:23

Entreguen al Ministeri 46.400 firmes recollides durant una campanya amb l’objectiu que Sanitat tregui la vacuna de manera cautelar del calendari oficial

© Representants de l'Associació d'Afectades per la Vacuna del Papil·loma aquest divendres davant del Ministeri de Sanitat. EFE

L’Associació d’Afectades per la Vacuna del Papil·loma ha demanat aquest divendres al Ministeri de Sanitat una moratòria fins que s’investiguin els efectes adversos relacionats amb aquest fàrmac, que està inclòs al calendari vacunal de totes les comunitats i recomanat per l’Associació Espanyola de Pediatria.



La presidenta de l’associació, Alicia Capilla, mare d’una afectada, ha fet aquesta petició a les directores generals de Salut Pública, Elena Andradas, i de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), Belén Crespo, durant una reunió al Ministeri. La sol·licitud anava acompanyada de més de 46.400 firmes recollides durant una campanya, impulsada per l’associació amb l’objectiu que Sanitat tregui la vacuna de manera cautelar del calendari oficial.



En l’actualitat hi ha dos vacunes al mercat, comercialitzades com Gardasil i Cervarix, i des del 2008 estan incorporades al calendari comú de vacunació, indicada per a les noies de 12 anys. El Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria recomana la vacunació en totes les adolescents d’entre 11 i 14 anys, ja que "ha demostrat ser una estratègia eficaç i segura per evitar la infecció persistent pel virus i les lesions preneoplàstiques del coll uterí".



Així ho ha assegurat el doctor David Moreno, coordinador d’aquest comitè, que ha explicat que aquesta vacunació, després de més de 200 milions de dosis administrades al món, ha demostrat ser segura, amb un balanç benefici/risc molt favorable avalat per organismes oficials com l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, ha subratllat, que "nombrosos estudis" realitzats a nivell mundial han descartat l’associació d’aquestes vacunes amb el desenvolupament de malalties autoimmunes i neurològiques.



En l’altre costat se situa el doctor Carlos Álvarez-Dardet, catedràtic de Salut Pública de la Universitat d’Alacant, que ha firmat la sol·licitud de moratòria perquè, segons ha assenyalat Efe, creu que el tema "s’ha estudiat poc". Al seu judici, falta evidència científica que sigui segura i eficaç i que realment previngui el càncer d’úter, mentre que "sí que hi ha estudis de freqüència d’efectes adversos que mostren més gran risc que altres vacunes i fins i tot s’han descrit efectes neurològics i autoimmunes, la denominada Síndrome Àsia, que hauria d’estudiar-se amb més deteniment."



Durant la reunió, la presidenta de l’associació ha demanat també el reconeixement dels efectes adversos patits per les afectades, principalment de tipus neurològic, per evitar que s’estigmatitzi les noies, a qui se’ls atribueixen problemes psicològics. "No és acceptable que confiem en la sanitat per vacunar les nostres nenes, que tinguin un problema i a sobre les vulguin titllar d’histèriques", ha subratllat.



Fonts del Ministeri han informat que treballa de forma permanent des de 2008 tant a nivell nacional com en el Comitè científic per a l’avaluació de riscos de medicaments de l’Agència Europea sobre les comunicacions de sospites de reaccions adverses.