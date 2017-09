© Una llista d'aplicacions per a la tornada a l'escola

Softonic ha llançat algunes recomanacions que poden ser útils tant per a estudiants com per a professors

Aplicacions i programes per a estudiants:

Aplicacions i programes per a professors:

Gairebé totothom associem setembre al final de les vacances, la tornada al feina i l’inici del curs escolar, i amb ell els nous reptes, objectius i bons propòsits. Per afrontar la tornada a les classes, Softonic ha elaborat una llista amb diverses aplicacions o programes ideals perquè els estudiants treguin el màxim partit als estudis i els professors aprofitin les tecnologies per enriquir les seues classes.SimpleMind és un editor de mapes mentals que funciona tant al PC com al telèfon. La versió completa pot carregar mapes fets amb altres programes i guardar-los a Dropbox, així com exportar-los a imatges que es poden adjuntar a presentacions o documents Word.: és l’eina ideal per guardar els enllaços importants que es troben en les investigacions per la xarxa. Aquesta butxaca digital emmagatzema continguts importants per a treballs, etc.: de vegades és complicat seguir el ritme d’una classe quan prenen apunts, així que gravar les explicacions del professor pot ser una molt bona idea. Cogi permet, a més, fer fotografies o afegir anotacions en punts determinats de l’enregistrament, de manera que faciliti la transcripció i l’estudi.: les bibliografies acostumen a ser una part complicada dels treballs escolars, ja que cal cenyir-se a un format concret. EasyBib facilita als alumnes la creació de bibliografies gràcies al seu sistema pel qual crea la bibliografia automàticament amb només introduir el nom del llibre o el codi de barres.: preparar-se per als exàmens no és tasca senzilla: cal recopilar apunts, organitzar sessions d’estudi, etc. GoConqr és l’eina ideal per ajudar als estudiants, ja que permet crear mapes mentals, fitxes d’estudi i organitzar un calendari d’objectius, entre els altres.: les noves tecnologies han permès als professors modernitzar els seus materials, de manera que són molt freqüents les presentacions en Power Point. Aquesta aplicació (amb servei web també), permet pujar un arxiu i que els alumnes se'l descarreguin a qualsevol plataforma (mòbil, ordinador, tablet...), perquè puguin seguir la classe des dels seus dispositius.: el plagi dels treballs és un dels malsons dels professors. Viper és l’eina perfecta per detectar aquests plagis a Windows. És un cercador potent que pot detectar paràgrafs copiats entre els propis documents de l’ordinador i també d’internet.: un dels avantatges de les noves tecnologies és la capacitat d’incloure informació addicional allà on abans no es podia. Aquest és el cas de Thinglink, un programa que permet incloure informació complementària en imatges i fotografies, de manera que serveixin per estudiar entorns o processos de forma senzilla.: cada vegada més els col·legis i professors aposten per classes dinàmiques, interactives i amb diferents maneres d’aprendre: classes magistrals, treballs en grup, activitats... I per a això, Trello és l’eina perfecta per organitzar tots els projectes que tingui la classe i seguir la seua evolució de prop. Una eina utilitzada a moltes oficines que pot donar el salt a l’educació.: aquesta app permet enviar recordatoris i informacions a alumnes i pares sobre treballs, exàmens o deures. El més important és que permet fer-ho de forma segura, ja que en cap moment no es comparteixen els números de telèfon, protegint així les dades d’ambdues parts. Ideal per complementar les reunions de seguiment amb els pares.