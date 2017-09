Amb l’Imserso des d’Alguaire

El programa de turisme per a jubilats operarà des de l’aeroport lleidatà amb vols xàrter de cent places a Eivissa i Menorca || La venda dels viatges arranca a la província el 15 de setembre

Les comarques lleidatanes arrancaran el proper 15 de setembre una nova temporada de vacances per a jubilats de l’Imserso i ho faran amb una important novetat, amb l’aeroport de Lleida-Alguaire com una de les bases d’operacions. I és que el programa de lleure impulsat pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que inicia aquell dia la venda de viatges (igual que al conjunt de Catalunya i que s’estendrà al 16 i 18 de setembre), operarà per primera vegada vols xàrter des de l’aeroport lleidatà. Serà per cobrir dos de les programacions de destinació a les illes Balears com són