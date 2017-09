Facebook, Google i Tumblr retiren continguts que promouen l'anorèxia i la bulímia

A petició del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

Les empreses proveïdores de serveis a internet Facebook, Google i Tumblr han retirat 14 continguts, perfils en xarxes socials i blogs, que van ser denunciats el mes de juliol passat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, (CAC) per promoure l’anorèxia i la bulímia. El CAC va demanar llavors a quatre proveïdors de serveis d’internet que retiressin 16 continguts per promoure l’anorèxia i la bulímia, 10 perfils de xarxes socials i de 6 blogs.



Segons ha informat aquest dimarts el CAC, el resultat de la gestió del regulador audiovisual català és que Facebook ha retirat 8 dels 9 perfils denunciats; Google Spain, SL ha retirat els 5 blogs denunciats; i Tumblr Inc., que en tenia un, també l’ha retirat, mentre que l’empresa Automattic, que tenia un blog, encara el manté.



L’actuació del CAC es va iniciar arran d’una sèrie de queixes presentades per l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia pels continguts a internet que inciten a l’anorèxia i la bulímia o impulsen la creació d’una identitat grupal favorable als trastorns alimentaris.



El CAC ha reclamat "una regulació més estricta" per garantir la retirada de continguts a internet contraris a la llei després de comprovar que l’intercanvi de continguts de risc en relació amb l’anorèxia i la bulímia es desenvolupa, també, en l’àmbit de les xarxes privades.



Segons un informe del CAC, funcionen grups tancats i secrets de Facebook o grups de comunicacions privades com WhatsApp amb molts dels missatges accessibles en obert, en el qual els autors mostren una gran cura a adoptar estratègies d’ocultació de les seues pràctiques davant dels familiars i l’entorn social més proper. La presència de dietes hipocalòriques i conductes purgatives, conductes autolesives o suïcides i recomanacions d’ingesta de medicaments o de drogues són alguns dels continguts trobats pel CAC a internet, on també han trobat exaltació de determinats models corporals que s’identifiquen amb trastorns alimentaris.



A internet, també es troben, segons el CAC, discursos positius en relació amb els trastorns alimentaris, recomanacions d’estratègies per ocultar el trastorn i organització de curses d’aprimament, anomenades "curses de quilos".



El CAC, que el 2015 va iniciar les actuacions en l’àmbit d’internet, ha realitzat amb aquest un total de sis informes: dos sobre webs que mostren pornografia infantil; dos sobre webs que promouen l’anorèxia i la bulímia; un sobre continguts que inciten a la violència masclista, i un altre sobre els continguts de risc en relació amb el suïcidi.