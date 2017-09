Jubilats de Lleida, contents de poder viatjar des d’Alguaire

Els vols, contractats per Mundiplan, seran operats per Air Nostrum

La notícia que el programa de turisme per a gent gran de l’Imserso operarà vols des de l’aeroport de Lleida-Alguaire per viatjar a Eivissa i Menorca, com va avançar SEGRE ahir, ha agradat als jubilats lleidatans, que no hauran de desplaçar-se a Barcelona o Saragossa per agafar aquests vols. “És un gran avantatge i una comoditat que s’evitin uns desplaçaments. I ja no només com a jubilada, sinó que com a lleidatana també estic contenta que s’hagin aconseguit aquests vols per al nostre aeroport”, va explicar Dolors Arderiu, presidenta de la Coordinadora de Jubilats de Lleida.

L’única contrapartida és que el trajecte serà a compte dels que optin per aquests viatges i surtin des d’Alguaire (fins on no hi ha una línia de transport pública), mentre que el programa de l’Imserso sí que inclou el desplaçament a la instal·lació quan aquesta està fora de la província de residència. Els vols, que seran xàrter i tindran una capacitat per a cent passatgers, segons van explicar des d’Iltrida Viatges, seran operats per Air Nostrum, tal com va confirmar la mateixa companyia a aquest diari, a petició de Mundiplan, l’UTE que organitza els viatges de l’Imserso tant a les Balears com a les Canàries. Es desenvoluparan entre l’octubre i l’abril i podrien tenir caràcter setmanal, encara que de moment es desconeixen les dates. La venda dels viatges s’iniciarà a les comarques lleidatanes (i en el conjunt de Catalunya) el proper dia 15 de setembre i s’allargarà fins al 18. La previsió és que la província torni comptar amb unes 11.000 places perquè jubilats lleidatans puguin viatjar a les Canàries, Balears, costes peninsulars i turisme d’interior. No obstant, estan acreditats més de 36.000 veïns de Ponent per poder disfrutar d’aquestes vacances.



Una altra de les novetats d’aquesta temporada és que es requerirà el pagament d’un avançament una vegada s’hagi confirmat la reserva (en un termini de cinc dies), amb l’objectiu d’evitar que es quedin viatges sense cobrir.