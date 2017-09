Oncòlegs fixen el 2025 com l'any en què començaran a baixar els casos de càncer

06/09/2017

En termes globals, entre el 60 i el 65% dels pacients de càncer a Espanya es curen actualment

© Una prova radiológica de mama. EFE

El càncer és una malaltia que va en augment a causa de l’envelliment de la població, però els oncòlegs estimen que el 2025 marcarà un punt d’inflexió, ja que aquell any començaran a baixar els casos gràcies a que donaran els seus fruits les polítiques de prevenció actualment posades en marxa. Així ho ha assegurat avui el doctor Josep Tabernero, cap de servei de l’Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona i president electe de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), que aquest any ha elegit Madrid per celebrar el seu congrés anual. Una cita internacional en la qual entre el 8 i 12 de setembre gairebé 24.000 especialistes de 130 països abordaran les últimes novetats en el diagnòstic i tractament del càncer.



En roda de premsa per avançar els aspectes més rellevants, el doctor Tabernero ha explicat que el càncer anirà en augment fins el 2025, any en què s’espera comenci una disminució a causa que començaran a donar resultat mesures preventives dirigides a disminuir el consum d’alcohol i tabac, el control del sobrepès o una menor exposició al sol.



Segons les últimes dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), la incidència ha augmentat més del previst a Espanya, ja que el 2015 es van registrar 247.771 nous casos, amb el que es va sobrepassar en més de mil les estimacions fetes per a 2020, basades en el creixement demogràfic.



Per al president de la SEOM, Miguel Martín, això no s’ha d’entendre en negatiu, ja que "la bona notícia" és la disminució de la mortalitat per aquesta malaltia, especialment en alguns tumors com a mama, colón i també pulmó, que s’està registrant en paral·lel, per la qual cosa ha demanat "de desestigmatitzar el càncer". En termes globals, entre el 60 i el 65 % dels pacients oncològics a Espanya es curen, encara que varia molt d’uns tumors als altres, ha assenyalat Martín, cap de servei del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.



Nous marcadors per diagnosticar i avaluar la resposta al tractament de cada pacient, immunoteràpies basades en el paper defensiu de l’organisme contra el tumor, combinacions de fàrmacs ja coneguts i d’altres en procés d’investigació o el preu dels fàrmacs seran alguns dels temes que s’abordaran durant el Congrés.



El càncer de pulmó serà un dels tumors dels que s’esperen més novetats científiques, però també en melanoma, càncer de ronyó, bufeta, tumors de coll uterí, noves molècules en càncer de mama i resultats positius tant en teràpies dirigides com immunoteràpies, ha assenyalat el doctor Andrés Cervantes, director del Comitè Educatiu d’ESMO. I és que es presentaran més de 1.500 'abstracts' (comunicacions científiques) d’un total de 3.300 enviades, la qual cosa suposa un 10 % més que en l’anterior cita, celebrada a Copenhaguen (Dinamarca).



Aquest any per primera vegada el congrés va de la mà de l’Associació Europea d’Investigació en Càncer, un aspecte en el qual ha incidit la doctora Pilar Garrido, cap de la unitat de tumors toràcics del Hospital Universitario Ramón i Cajal de Madrid.

Els beneficis que es coneixeran en aquest tipus de càncer no es limiten a la malaltia en fase avançada, sinó que s’esperen resultats també en primera línia, la qual cosa permetrà modificar l’estàndard en el tractament d’alguns tumors de pulmó.

"Esperem que alguns dels resultats que es presentaran suposin canvis a la pràctica clínica", ha destacat aquesta oncòloga.