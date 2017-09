Setanta activitats amb 5.400 places per a gent gran de Lleida

Presentació de la nova guia, amb horticultura i fisioteràpia entre les novetats

La gent gran de Lleida ciutat comptarà per a aquest curs amb més de setanta activitats i tallers i amb un total de 5.416 places per poder participar-hi, unes xifres similars a les de l’any passat. Així ho van anunciar ahir l’alcalde, Àngel Ros, i el regidor de Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, en la presentació de la nova edició de la Guia d’Activitats per a la Gent Gran. Així, els més grans de 65 anys de la capital de Ponent, (23.500 persones, un 17% de la població total, de les quals gairebé la meitat són sòcies d’alguna de les catorze llars de jubilats) poden elegir entre 52 tipus diferents d’activitats i una vintena de tallers, en àmbits esportius, lúdics, de formació, noves tecnologies o voluntariat. Una tercera part de les activitats són estrictament municipals, mentre que la resta s’organitzen en col·laboració amb la fundació de La Caixa. Les 5.416 places previstes en total es repartiran en 452 grups i les inscripcions arrancaran el 12 de setembre (en funció de l’activitat).

Entre les novetats per a aquest curs destaca una activitat d’horticultura terapèutica, de la qual ja es va dur a terme l’any passat una prova pilot i, després de l’èxit, ha decidit instaurar-se a la guia. A més, també s’ha impulsat un taller en col·laboració amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.