Les penyes veuen inviables les casetes del Pilar a Fraga enguany

Després de negociar durant dies amb l’ajuntament, a l’estar en zona inundable

Els responsables de la Penya Fragatina van anunciar ahir a la nit a través de Facebook que aquest any no serà viable per qüestió de terminis la ubicació de les tradicionals casetes de les penyes durant les festes del Pilar. El motiu, el llarg debat amb l’ajuntament arran de la consideració de la zona com a espai inundable. Des de la publicació de l’últim decret d’inundabilitat del Govern central, les zones amb aquesta classificació no admeten actes on hi hagi aglomeracions. A finals d’agost, les penyes ja van advertir de la situació límit i des d’aleshores han estat parlant amb l’ajuntament sobre les diferents possibilitats i, teòricament, a l’espera d’un informe de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Ahir van anunciar que el consistori ha acollit favorablement la seua proposta que l’administració local sigui l’única organitzadora del recinte penyaire, si bé aquest any “sembla que no serà viable”, van dir. Tanmateix, van assenyalar que si en les pròximes hores es reconsidera la situació obriran la porta a celebrar de nou les penyes. Si no fos així, van afegir, a partir d’avui ja tornaran les quotes de les penyes. L’ajuntament, per la seua part, va assenyalar que avui farà públic el seu posicionament en relació amb les festes del Pilar.