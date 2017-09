Montserrat acollirà un monument a Teresa Jornet

En el 175è aniversari del naixement de la santa d’Aitona

La congregació de Germanetes dels Ancians Desemparats, amb ocasió del 175è aniversari del naixement de santa Teresa Jornet (Aitona, 9 de gener del 1843), vol portar la seua fundadora a Montserrat amb la col·locació d’una escultura en bronze que ja ha estat encarregada. Aquest monument quedarà instal·lat al camí de Sant Miquel, on hi ha altres sants, santes i beats, entre els quals fundadors de congregacions religioses, com és el cas del també fill d’Aitona i oncle de Teresa Jornet, el pare Palau, beat i fundador de les Carmelites Missioneres. El projecte del monument, que la congregació ha encomanat a