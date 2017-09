A Ponent no para la festa

Diverses localitats de les comarques lleidatanes tanquen el cap de setmana amb nombroses activitats de festa major || Festes holi, concursos de pastissos, ofrenes i sopars, entre les propostes

Vielha, Solsona, Guissona, Térmens, Bellcaire d’Urgell o Torrefarrera són algunes de les localitats lleidatanes que aquests dies celebren les seues festes majors coincidint amb la Diada i amb els últims moments de l’estiu, època per antonomàsia per a aquest tipus de celebracions. Així, els veïns de totes van tancar ahir un enfeinat cap de setmana en què han participat en nombroses activitats per a tots els gustos i edats.

A Castellnou de Seana els grans protagonistes del dia van ser els joves, que s’ho van passar en gran amb una festa holi de colors i escuma que va tenir lloc al Pou de la Mina. Molt dolça va ser la celebració a Bellcaire d’Urgell, on els veïns van poder degustar les propostes presentades en la primera edició del concurs de pastissos d’autor. A la partida de Butsènit de Lleida, els veïns es van entregar a la celebració del seu tradicional aplec, en el qual hi va haver una missa i una ofrena floral a la Mare de Déu de Busènit, a banda de la inauguració d’una exposició amb motiu de l’escenari de l’escola.

Els sopars populars, les misses i el repartiment de pans beneïts, les activitats amb animació infantil o les sessions de ball són altres de les activitats que ahir diumenge també van regnar a Ponent.