El foc acomiada les festes a Ponent i el Pirineu

El correfoc, una de les activitats més populars |

Són moltes les localitats de Ponent i del Pirineu que aquest cap de setmana han acomiadat les festes majors amb els petards i les espurnes del correfoc inundant els carrers. És el cas de Castellnou de Seana, que diumenge va celebrar un dels actes més populars, el correfoc, a càrrec dels Follets d’Artesa. També diumenge hi va haver correfoc a les festes de Tremp, a càrrec de la colla de diables Lo Peirot i la Diabòlica de Gràcia des de la plaça de l’Església. Ahir va ser el torn per al castell de focs artificials des de l’estació de tren, previst per a les deu de la nit com a últim acte de la festa major de la capital del Pallars Jussà. De la mateixa manera es van acomiadar les festes a Vielha, amb focs artificials també previstos a la mateixa hora, a les deu de la nit. A la tarda, l’humor va ser el protagonista, amb la celebració de la divertida gimcana Grand Prix, seguida d’una actuació de mariachis.

A Torrefarrera, la festa holi va tenyir de color la plaça Miremont al ritme de la música. Petits i grans es van divertir en aquesta particular guerra de colors que va donar pas al gran ball de clausura amb l’orquestra Tarantella. També Solsona va tancar ahir les festes amb castells inflables per als nens al passeig Pare Claret.