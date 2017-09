Els parts per cesària, a l’alça

Un de cada tres atesos als centres privats i públics de Lleida són per intervenció quirúrgica || Es tracta de la taxa més elevada de Catalunya i augmenta en sis punts respecte a l’any 2012

Un de cada tres parts que es van atendre als centres públics i privats de Lleida el 2015 van ser per cesària, fet que significa la taxa més elevada de tot Catalunya. Segons l’últim informe d’Indicadors de Salut Perinatal que publica l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el 36% dels parts a la regió sanitària de Lleida i el 32% a la de l’Alt Pirineu i Aran van ser per intervenció quirúgica, una pràctica que ha augmentat lleugerament malgrat les recomanacions de l’OMS que no superin el 15 per cent. En el cas de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida