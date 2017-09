Entreguen els primers documents de nul·litat de judicis franquistes a Lleida

A Catalunya hi ha 66.590 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la Dictadura

Tràmits per fer les sol·licituds



El Govern expedirà un document personalitzat, com el que ha recollit la néta i besnéta d’Arturo Gené i Emilio Solans, amb el nom i cognoms que correspongui, a totes les víctimes del franquisme o a les famílies que ho sol·licitin. A Catalunya hi ha 66.590 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la Dictadura de Franco. La repressió per motius ideològics va afectar homes i dones de totes les edats i condicions socials.



Des del dia 12 de setembre, la sol·licitud d’aquest document de nul·litat es pot fer presencialment a totes les oficines d’atenció al ciutadà de la Generalitat de Catalunya, a través del web del Departament de Justícia i trucant al telèfon 012. En un termini màxim de 30 dies, els documents s’entregaran a la seu i als serveis territorials del Departament de Justícia. Les persones que ho desitgin també el podran rebre per correu electrònic.

El director dels serveis territorials de Justícia, Jaume Montfort, ha lliurat aquest dimecres els primers documents personalitzats que donen fe de la nul·litat d’un judici per causes polítiques durant la dictadura franquista contra víctimes de Lleida. Concretament, els documents lliurats fan referència ai a, condemnats el 1939/1940 i el 1943 per un tribunal militar franquista a 20 anys de reclusió temporal commutada a 6 anys i 1 dia de presó major i a reclusió perpètua commutada a 15 anys de reclusió menor, respectivament. La persona encarregada de recollir el document ha estatd’Arturo Gené i besnéta d’Emilio Solans.Arturo Gené va formar part, com a secretari del Comitè Revolucionari del POUM a Vilanova de la Barca des del 28 de setembre de 1936 fins al 9 de novembre del mateix any. Cridat a files el desembre de 1936, va anar al front a Belchite. Fou empresonat arran d’una denúncia d’un cosí feixista.Emilio Solans va participar en la construcció a jova de l’edifici del Sindicat de Corbins, encara dempeus, i va ser gerent de l’entitat. Va anar a lluitar al front amb tres dels seus fills i es va haver d’exiliar a França, a Niort. Finalment, la família va poder tornar a Corbins, tot i el perill de denúncies que encara efectuaven alguns veïns feixistes de la vila.