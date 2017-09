Art per ‘humanitzar’ el servei de radioteràpia de l’Arnau

Projecte amb la Panera en què nou artistes treballaran amb pacients i personal

© José Antonio Carceller, responsable de radioteràpia, ahir, en una de les sales on es farà el projecte.

El projecte s’allargarà durant un total de tres anys i es calcula que hi participaran directament 180 malalts, encara que dels treballs resultants podran beneficiar-se els més de 700 pacients que aquest servei atén cada any. “Volem que els pacients visquin una experiència estètica i visibilitzar malalties ocultes com els tumors masculins de còlon i pròstata”, va apuntar en aquest sentit Cèlia del Diego, directora de la Panera.

Un altre dels objectius és portar a terme una investigació amb estudiants de Medicina per teoritzar aquesta pràctica i que altres centres puguin aplicar-la.