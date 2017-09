Inauguren el nou local d'atenció del Servei de Suport al Dol a Lleida

Al Centre Històric i funcionarà a demanda

El Servei de Suport al Dol de Ponent, una entitat que dóna atenció psicològica a persones que han passat per la pèrdua d’un ésser estimat, va inaugurar ahir un nou espai a la plaça del Seminari, 5. Fins ara, donava servei a l’Espai Salut els dimecres, i ho continuarà fent, però ampliarà la seua capacitat de treball amb les noves instal·lacions, que funcionaran de dilluns a divendres en funció de la demanda, prèvia concertació de cita. Aquest nou local l’ha cedit la regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de la Paeria i compta amb un espai d’atenció individual i un altre, més gran, d’atenció a grups de suport. “Per oferir un servei de qualitat i professional, és indispensable disposar d’un lloc acollidor on la persona se senti còmoda per poder compartir i passar el procés d’elaboració del dol”, va afirmar la coordinadora, Begoña Giménez.

L’entitat, que també té seu a Tàrrega, inaugurarà un nou espai a la capital de l’Urgell dimarts que ve.



L’entitat va atendre l’any passat 130 persones al servei de psicoteràpia, entre d’altres

Segons Giménez, el 2016, el Servei de Suport al Dol de Ponent va atendre un total de cent trenta persones en el servei de psicoteràpia. A més, van donar suport emocional i atenció via correu electrònic i per telèfon. Segons va explicar Giménez, durant els últims anys (el servei funciona des del 2002), han notat un increment de les persones que van a l’entitat a la recerca d’ajuda per superar dols per suïcidis i per morts perinatals. “Això no significa que n’hi hagi més, sinó que hi ha més conscienciació. Es tracta de dos tipus de dol que abans eren invisibles, que estaven silenciats”, va afirmar en aquest sentit Giménez. Més informació i cita prèvia al número de telèfon 639 610 603 o al correu info@serveidedolponent.org.