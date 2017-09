Deu vols de jubilats a

L’oferta de l’Imserso de viatges des d’Alguaire inclourà a la fi una desena de xàrters de cent places cada un a aquesta illa del març al maig || També podran anar amb la línia regular a Mallorca

L’oferta del programa de vacances de l’Imserso per viatjar des de l’aeroport de Lleida-Alguaire inclourà finalment una desena de vols xàrter a Menorca i un nombre determinat de places en la línia regular per volar a Mallorca. Així constava ahir, un dia abans que avui arranqui la venda de viatges a Ponent, al web de Mundiplan, la Unió Temporal d’Empreses (UTE) encarregada pel ministeri de Sanitat i Afers Socials de l’organització dels viatges per a jubilats a les illes Balears i les Canàries. En canvi, des d’Iltrida Viatges, van explicar que Mundiplan hauria descartat els viatges des de l’aeroport lleidatà