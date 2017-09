La fam torna a augmentar al món

Actualitzada 15/09/2017 a les 16:48

Afecta actualment a 815 milions de persones, l'11% de la població mundial

Una família nigeriana menja la seva ració d'aliments en un campament de desplaçats interns a Maiduguri

La fam va tornar a augmentar el 2016 després d’anys de descens i afecta a uns 815 milions de persones, l’11 % de la població mundial, sobretot per l’impacte de conflictes i desastres naturals, ha informat aquest divendres l’ONU. El nombre de persones amb desnutrició crònica ha pujat respecte als 777 milions que hi havia el 2015, encara que es manté per sota dels 900 milions de l’any 2000, segons el nou estudi realitzat per diverses agències de Nacions Unides sobre l’estat de la seguretat alimentària al món presentat a Roma.



L’ONU va destacar que aquestes estimacions podrien reflectir un canvi de tendència en l’evolució de la fam, que s’ha anat reduint de forma constant durant més d’una dècada i que el 2016 va empitjorar particularment a l’Àfrica subsahariana (amb el percentatge de persones desnodrides més gran, el 22,7 % de la seua població), el Sud-Est Asiàtic i Àsia occidental. Es calcula que el 2016 gairebé 520 milions de persones patien fam a Àsia, uns 243 milions a l’Àfrica i 42,5 milions a Amèrica Llatina i el Carib, on hi ha signes que la situació està deteriorant-se.



Els pitjors registres es donen en països que d’alguna forma estan exposats als conflictes i on vivien l’any passat 489 dels 815 milions de persones que no tenen garantida l’alimentació.



Alguns d’aquests països també es van veure afectats per greus sequeres i inundacions, degut en part al fenomen d’El Niño, segons l’informe, que es publica el mateix any en què s’ha declarat una fam al Sudan del Sud i uns altres tres països (Nigèria, Somàlia i el Iemen) corren el risc de patir-la.



En altres llocs més segurs, l’alentiment econòmic ha limitat la capacitat dels països per importar aliments i protegir els pobres de la pujada de preus als mercats domèstics.



Aquestes xifres reflecteixen la dificultat d’acabar amb la fam i la malnutrició a nivell global per a 2030, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als que es va comprometre la comunitat internacional el 2015, davant del que l’ONU va instar a abordar les causes del problema i assegurar la pau, la inclusió social i l’ajuda humanitària immediata.



La inseguretat alimentària més important encara no ha canviat la tendència de la prevalença del retard del creixement infantil, que va baixar del 29,5% el 2005 al 22,9% el 2016 i afecta encara a 155 milions de menors de cinc anys, mentre que 52 milions pateixen desnutrició aguda i uns altres 41 milions, sobrepès.



L’informe adverteix de la coexistència entre les diferents formes de malnutrició, amb països que experimenten alhora altes taxes de desnutrició infantil, anèmia en dones i obesitat en adults, això últim a l’alça a totes les regions.