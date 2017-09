Les dones prefereixen jugar al Candy Crush i els homes, al FIFA

Actualitzada 15/09/2017 a les 17:38

Un estudi analitza els gustos dels espanyols entre 16 i 35 anys sobre els videojocs

© Candy Crash Saga

El 91% dels joves entre 16 i 35 anys ha jugat alguna vegada a videojocs. Entre els homes i les dones, però, els gustos per uns jocs o altres difereixen: mentre que elles juguen en primer lloc al Candy Crush (29%), seguit dels Sims (8%) i de la saga Mario Bros (5%), ells s’inclinen primer pel FIFA 17 (21%), seguit de la saga Call of Duty (13%) i Grand Theft Auto V (8%). Aquests resultats i altres formen part del primer informe de l’estudi ‘Joves i joc digital. Hàbits d’ús i percepcions sobre la imatge dels videojocs en els mitjans de comunicació’ de la UOC.



La recerca, liderada pel grup de recerca sobre aprenentatges, mitjans i entreteniment GAME, que ha tingut una mostra de més de 1.000 entrevistes a joves residents a Espanya, revela que els homes destinen de mitjana més diners a aquest tipus d’entreteniment que no pas les dones: 65 euros anuals en el primer cas i 48 euros en el segon. «Com més jove és l’enquestat, més diners manifesta que s’hi ha gastat», assenyala Daniel Aranda, director de l’estudi.



Pel que fa a l’ús dels dispositius, el 25% dels joves a l’hora de jugar trien en primer lloc el mòbil o la tauleta. L’ordinador, en canvi, és el menys utilitzat amb un 12% dels enquestats. "D'aquests, el col·lectiu que més l’utilitza per als seus moments d’oci són els més joves, de 16 a 24 anys”, afegeix Aranda, també professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.



L’estudi és pioner a Espanya pel fet d’analitzar les percepcions dels joves sobre les creences socials dels videojocs i sobre el tractament que fan els mitjans de comunicació quan parlen d’aquests jocs. Davant les creences negatives més generalitzades sobre jugar a videojocs, l’afirmació amb què estan més d’acord els enquestats és que «els videojocs creen addicció» i, tot seguit, amb el fet que «provoquen aïllament en els jugadors». Amb la que estan menys d’acord és que «són una pèrdua de temps» i que «són violents».



Pel que fa a les opinions sobre els efectes positius de jugar-hi, els enquestats estan d’acord, en primer lloc, amb la idea que «estimulen la memòria i l’atenció» i, en segon lloc, que «ajuden a desenvolupar una bona resolució de problemes i habilitats de pensament estratègic».