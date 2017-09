Les festes majors poden amb el mal temps

Bellpuig recupera les jornades folklòriques

Diversos municipis de Ponent van viure ahir un nou dia de festa major, aquesta vegada passat per aigua. Algunes activitats van haver de cancel·lar-se, però la pluja no va poder amb l’ànim festiu. A Alcoletge, el saló de plens de l’ajuntament va acollir ahir a la tarda la lectura del pregó de festes de mans d’Emeterio Lladós Cortasa, jutge de pau del municipi des del 1975. Després de la proclamació de les pubilles, dames, hereus i cabalers, estava previst que la festa continués amb l’espectacle de l’humorista i imitador Pep Plaza i la Festa del Jovent. D’altra banda, a Bellpuig, la pluja va obligar a cancel·lar la cercavila i el vermut popular, però es va mantenir l’agenda de la tarda. Dijous a la nit, es van recuperar les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, organitzades per Adifolk i és, juntament amb Torrefarrera, els únics municipis de Lleida que les acullen en la 45a edició. Els assistents van poder disfrutar d’aquesta manera de les coloristes i animades exhibicions del Ballet Theatre Baikal, de la República de Buriatia, i el conjunt folklòric Mi Linda Costa Rica. Abans de les jornades folklòriques, Bellpuig va iniciar les festes locals amb el pregó a càrrec de la colla de dimonis Foc Foll.