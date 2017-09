El parc botànic de Vilagrassa tindrà cinc-cents ametllers i una aula pedagògica

La localitat celebra avui la seva catorzena Fira de l'Ametlla

El parc botànic que l'ajuntament de Vilagrassa projecta per al seu municipi com a reclam turístic tindrà cinc-cents ametllers i una aula pedagògica on s'exposaran les característiques i els usos del producte. El projecte, del que ja va informar SEGRE en el seu dia, té un pressupost d'uns 300.000 euros i està pendent de rebre una subvenció de la Generalitat per tirar endavant, segons ha explicat l'alcalde, Jordi Serés, en declaracions recollides per l'agència ACN. El consistori treballa per habilitar-ne ja els accessos i l'aparcament. Aquest diumenge el municipi celebra la catorzena Fira de l'Ametlla amb una cinquantena d'expositors i una vintena d'actes programats El parc botànic s'ha projectat en uns terrenys municipals al carrer Sebastià Sala Bonastre, a la zona d'expansió del municipi. En aquesta plantació hi hauria diverses varietats i es podrien seguir totes les fases de l'ametller, des de la floració a la recol·lecció. Segons ha explicat l'alcalde a l'esmentada agència, "a partir de l'ametller, volem generar una oferta de turisme familiar durant tot l'any, és a dir, que l'ametlla sigui el pretext per venir a Vilagrassa a passar almenys un dia".