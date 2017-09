Esport i idiomes, reptes eterns

Gimnasos i acadèmies viuen les setmanes més fortes de l’any pel que fa a noves inscripcions || Els lleidatans són més constants a l’hora de fer exercici i el seu nivell d’anglès és més alt

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El mes de setembre porta intrínseca la tornada a l’escola per als nens i la formulació de bons propòsits per als adults. Dos dels clàssics són l’esport i els idiomes, la qual cosa fa que aquestes setmanes gimnasos i acadèmies facin el seu particular agost. Centres lleidatans consultats per aquest diari van explicar ahir que durant l’any tenen dos pics de noves inscripcions, que es donen al setembre i al gener, amb l’arribada de l’any nou. Perdre pes, trencar amb l’estil de vida sedentari o, simplement, posar-se en forma i trobar-se millor són alguns dels motius que empenyen els lleidatans