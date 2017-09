La temperatura es recupera després d'uns dies de tardor avançada i amb neu al Pirineu

El divendres 15 de setembre la temperatura màxima va caure fins a 18 °C respecte al dia anterior

Rècords de temperatura mínima al mes de setembre



La matinada del dissabte 16 i el diumenge 17 va ser freda per l’època arreu del país, amb glaçades a cotes altes del Pirineu i alguns valors de temperatura mínima inferiors als 5 °C a diversos sectors de l’interior. Set de les 139 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van mesurar la temperatura més baixa de tota la seva sèrie. Aquestes estacions es troben al Bages, Baix Penedès, Baix Camp, Maresme, Barcelonès i Alt Penedès.

Des del divendres 15 de setembre, la temperatura ha estat clarament inferior a la normal per l’època a Catalunya, amb ambient d’avançada tardor i precipitació que en alguns moments ha arribat a ser en forma de neu fins a cotes de 1.600 o 1.800 m al Pirineu i Prepirineu, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. El causant d’aquesta situació ha estat l’arribada d’un profund solc amb aire molt fred a les capes mitjanes i altes de la troposfera i l’entrada de vent del nord en superfície.La baixada de la temperatura va ser molt notable al llarg del divendres 15 de setembre. Cal destacar que el dia anterior encara s’havien superat els 30 °C de màxima al sud del litoral i prelitoral (32,8 °C a Tarragona – Complex Educatiu), així com al Segrià, al pla de Bages i a la conca de Tremp. En canvi, l’arribada de la massa d’aire fred, juntament amb el cel tapat i la precipitació dèbil però persistent, van fer que la temperatura màxima de divendres quedés per sota dels 20 °C a pràcticament tot el país i per sota dels 15 °C a bona part de l’interior.A la majoria de comarques, la temperatura màxima de divendres va baixar més de 10 °C respecte a la de dijous. I en alguns casos, la diferència va ser de fins a 18 °C, com ara a Sant Salvador de Guardiola (Bages), amb 32,1 °C de màxima dijous i 13,4 °C divendres, una baixada de 18,7 °C. És el descens de temperatura màxima més important entre dos dies consecutius que ha registrat mai una estació de la XEMA, amb sèries de fins a més de 25 anys de dades. Això sí, puntualment s’han mesurat baixades molt semblants, com els 18,6 °C de descens de temperatura màxima al PN dels Ports (Baix Ebre) entre els dies 14 i 15 de maig de 2015.