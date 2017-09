Consens a la Fecoll per prohibir posar música a les penyes que superin el soroll

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

La junta de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) va presentar ahir la seua proposta per sancionar les penyes que durant la celebració de la festa gastronòmica excedeixin en almenys tres ocasions els límits màxims de soroll establerts per l’organització (vegeu SEGRE d’ahir). Segons va explicar a aquest diari el seu president, Ferran Perdrix, existeix un consens per aprovar aquests dos nous articles del règim intern, que tipificarien aquesta acció com a infracció greu i inclouria una sanció que consistirà en la prohibició a la penya infractora de la col·locació d’equips de so durant la següent edició