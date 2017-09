Dinosaures del Pirineu amb èxit

Gairebé 3.000 persones visiten aquest estiu el Museu de la Conca Dellà i la Dinosfera || Amb activitats com sopars temàtics, nits entre fòssils i xarrades

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els dinosaures del Pirineu català tenen èxit. Així ho demostra el balanç de visitants d’aquesta temporada estival del Museu de la Conca Dellà i Dinosfera, equipaments pels quals han passat durant aquestes vacances un total de 2.970 persones. Els visitantshan pogut gaudir a Isona o Coll de Nargó de les exposicions habituals, així com d’activitats programades per a l’ocasió per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni paleontològic dels últims exemplars d’aquests animals que van viure a Europa ara fa 66 milions d’anys. Nous sopars temàtics entre fòssils i inspirats en les col·leccions