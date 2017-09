Protesta per exigir a l'Estat l'acollida de refugiats

Només n’han arribat 1.953 de 17.337

Diverses entitats que treballen a Lleida per les persones refugiades van organitzar ahir un acte de protesta per exigir al Govern central que compleixi els compromisos per a l’acollida. Una acció en la qual van participar Amnistia Internacional, Pau i Solidaritat, CCOO Lleida, Oxfam Intermón i la Coordinador d’ONGD, que consisteix en un viatge per tot Espanya d’un doble del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, fins a completar els 5.053 quilòmetres que equivalen a la distància entre Damasc i Madrid. Aquest personatge va arribar ahir a Lleida, concretament a la passarel·la del Liceu Escolar, per protestar per la falta de resposta per acollir persones refugiades. A falta de sis dies perquè s’acabi el termini donat per la UE, en el qual Espanya es va comprometre a acollir 17.337 refugiats, Oxfam Intermón va denunciar que falten per arribar 15.354 persones. A Catalunya, només han arribat 214 refugiats, 11 a la província de Lleida. També van demanar reformar el sistema d’asil al considerar-lo “antiquat” i “insostenible” davant del creixement de les sol·licituds a Espanya, que des del 2013 s’han multiplicat per quatre.