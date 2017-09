Beca contra el càncer de pell

L’AECC entrega una ajuda a una doctora de l’IRBLleida per investigar el melanoma || Amb motiu del Dia Mundial de la Investigació de la malaltia

L’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) ha entregat una beca a una doctora de l’IRBLleida per investigar sobre el càncer de pell. Aquesta ajuda s’emmarca dins de les 140 que ha concedit l’entitat aquest any amb motiu del Dia Mundial de la Investigació en Càncer, que se celebra avui. Els investigadors són així els protagonistes en aquesta jornada de la lluita contra la malaltia, per a la qual l’AECC destina un total de 12 milions d’euros.Entre els ajuts destaquen també les destinades a investigar tumors poc freqüents, grups coordinats estables d’impuls a la investigació traslacional i projectes específics en càncer