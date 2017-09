L’Obert Centre Històric, de boda

Més de 2.500 persones en la recreació històrica a la Seu Vella de les noces de Peronella i Ramon Berenguer IV || La Pedalada Popular, amb més d’un miler de ciclistes pels carrers de Lleida

La vuitena edició de la festa social, cultural i comercial del Centre Històric de Lleida, l’Obert, va culminar ahir al Turó de la Seu Vella amb la recreació històrica dels casaments reials de Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV. Des de divendres passat, l’Obert Centre Històric va comptar amb un ampli programa de més de seixanta propostes de cultura, gastronomia i esport amb l’objectiu de revitalitzar aquesta zona de Lleida. La jornada d’ahir va arrancar amb bicicleta amb la Pedalada Popular de Lleida, amb inici i arribada al Parc de Santa Cecília. Aquesta activitat, inclosa també dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, va reunir més d’un miler de ciclistes de totes les edats, que van recórrer un circuit de 5 quilòmetres més cèntric i urbà que en anys anteriors. El centre històric es va omplir amb altres activitats com una masterclass de zumba a la plaça del Dipòsit; vehicles històrics a la plaça Monterrey; vermuts musicals a la Panera i la Ruta del Garrotín, que va discórrer per Indíbil i Mandoni, la plaça de la Catedral o la del Dipòsit al ritme dels garrotins de Lleida.

A la tarda, més de 2.500 persones van gaudir de la recreació teatral del casament que l’any 1150 va unir no només Ramon Berenguer IV i Peronella sinó també el regne d’Aragó amb el Casal de Barcelona. Ainhoa Garcia i Xavier Bioscas van interpretar aquest any els dos protagonistes d’una festa que va comptar amb mercat medieval i activitats lúdiques. A última hora, Lleida Swing va posar el fermall al dia amb una sessió de ball a la plaça Sant Llorenç.

El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va constatar un balanç “altament positiu” de la festa i va plantejar el repte de trencar amb la temporalitat d’aquestes activitats per fer-les permanents, de manera que la motivació de la gent per atansar-se al centre històric sigui tot l’any i no només un cap de setmana puntual.