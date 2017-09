Troben a Jerusalem nou gripaus decapitats de 4.000 anys d'antiguitat

EFE Actualitzada 25/09/2017 a les 17:30

Podrien formar part d’una espècie de "kit d’enterrament"

© Fotografia facilitada per l'Autoritat d'Antiguitats d'Israel, d'un dels vasos mortuoris trobats a prop de l'actual Zoo Bíblic de Jerusalem, que es van extreure durant unes excavacions el 2014 en tombes com a ofrenes funeràries EFE

L’Autoritat d’Antiguitats d’Israel va revelar aquest dilluns el descobriment de les restes de nou gripaus decapitats, segellats a l’interior de vasos mortuoris i que podrien formar part d’una espècie de "kit d’enterrament" del període cananeu, ha informat avui un comunicat.



L’Autoritat israeliana, juntament amb altres institucions acadèmiques, també han revelat evidències de cultius de dàtils i arbustos de murtres "potser com a part de ritus funeraris" trobades a prop de l’actual Zoo Bíblic de Jerusalem i que formen part d’un treball que serà presentat el proper 18 d’octubre durant la conferència "Nous estudis d’arqueologia de Jerusalem i la seua regió".



La investigació va analitzar a través d’avançats mètodes científics les troballes de recipients que eren en tombes com ofrenes funeràries i que es van extreure durant unes excavacions el 2014. Shua Kisilevitz i Zohar Turgeman-Yaffe, directors de les excavacions, assenyalen que aquesta terra "va ser un lloc fèrtil per assentar-se al llarg del temps, especialment durant el període cananeu." "Per a un arqueòleg, trobar tombes que van ser segellades de manera intencional a l’antiguitat és un tresor que no té preu, perquè són una càpsula del temps que permet tenir els objectes gairebé com els van deixar originàriament," destaquen ambdós en la nota de premsa. I abunden que en aquell temps era costum enterrar els morts amb ofrenes que constituïen "un tipus de kit d’enterrament que segons creien els serviria en el més enllà", expressant la seua sorpresa al trobar gerres i bols "intactes" i en un dels vasos, "un munt d’ossos petits".



El doctor de la Universitat d’Haifa, Lior Weisbrod, va comptar almenys nou gripaus decapitats i que segons els investigadors formarien part dels rituals funeraris juntament amb els vasos, que conservaven restes de dàtils -símbol en aquella època de fertilitat i rejoveniment- i murtres que haurien estat plantades a la zona, on no són habituals.