Sanitat confirma 154 intoxicats per tonyina espanyola adulterada el 2017

EFE Actualitzada 27/09/2017 a les 16:35

Almenys 105 casos estan relacionats amb productes de la marca d’Almeria Garciden

© Captura de la tonyina roja. EFE

El ministeri de Sanitat ha confirmat avui la intoxicació en el que va d’any de 154 persones a Espanya i en altres països europeus per consumir tonyina espanyola en males condicions i que, almenys 105 casos, estan relacionats amb productes de la marca d’Almeria Garciden. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) ha informat avui en una nota que al llarg de 2017 ha gestionat 15 alertes per presència d’altes concentracions d’histamina en la tonyina.



Les altes concentracions d’histamina en la tonyina, i altres peixos com el bonic i el verat, es produeix per les males condicions de conservació dels peixos, i produeixen una intoxicació alimentària que generalment no és greu. La Comissió Europea, segons la nota, va enviar una carta a Espanya el passat 14 de setembre mostrant la seua "preocupació" sobre aquesta situació i requerint informació sobre les actuacions realitzades per fer front i detenir les males pràctiques en la manipulació de la tonyina.



L’ús fraudulent de substàncies vegetals que acoloreixen de roig la tonyina perquè sembli més fresca està relacionada també amb la presència d’histamina en quantitats elevades, una substància que ja es troba en el peix en el qual hagin crescut bacteris per efecte de la mala conservació. Brussel·les ha subratllat que la tonyina afectada anava destinada a la indústria conservera i va rebre un tractament que va modificar el seu color per donar-li un aspecte més fresc -la qual cosa pot portar a casos seriosos d’intoxicació alimentària- i vendre'l a un preu més elevat.



Segons va informar la Guàrdia Civil la setmana passada, les intoxicacions han afectat Andalusia, Múrcia, València, Catalunya, Aragó, Castella i Lleó, Madrid i País Basc, però també Alemanya, França, Itàlia i Portugal.



L’Aecosan ha assegurat que les autoritats competents, tant de les administracions autonòmiques com estatals, estan recopilant la informació requerida per la Comissió Europea i mantenen activats els mecanismes necessaris per garantir la seguretat del peix que es comercialitzen.



L’organisme dependent del Ministeri de Sanitat ha indicat que la línia de producció de tonyina de l’empresa Garciden es manté tancada com a mesura de precaució. La Guàrdia Civil ha investigat set persones com a presumptes responsables de la intoxicació alimentària per histamina de 105 persones després de consumir tonyina procedent de l’empresa d’Almeria. L’Institut Armat els imputa un delicte contra la salut pública amb productes alimentaris, un altre de falsedat documental i un delicte relatiu als consumidors.



L’Aecosan ha recordat que la Comissió ja va contactar amb Espanya l’any passat sobre el tractament il·legal de tonyina amb extractes vegetals, una pràctica prohibida per la legislació vigent. Segons l’organisme de Sanitat, la intoxicació per tonyina amb histamina no ha suposat un risc greu per a la salut dels afectats, encara que ha matisat que sí que podria implicar "un frau comercial o una inadequada manipulació del producte".



La intoxicació ha cursat amb episodis de dolor de coll, rubor, suor facial, nàusea, vòmits, cefalees i eritema cutani.