Twitter provarà d'ampliar el seu límit a 280 caràcters per missatge

EFE Actualitzada 27/09/2017 a les 18:33

© Logo de Twitter. EFE

Twitter va anunciar aquest dimecres que comença a oferir a alguns usuaris el doble de caràcters en els seus missatges, dins d’un experiment que podria acabar amb el seu tradicional límit de 140. En un anunci en el seu blog corporatiu, l’empresa nord-americana va explicar que ara per ara aquest nou màxim de 280 caràcters estarà disponible únicament per a un petit grup d’usuaris de diferents llengües.



La selecció, segons la companyia, s’ha fet de manera aleatòria i a nivell mundial, encara que tots els usuaris podran veure els tuits de fins a 280 caràcters en aquells comptes on es desenvolupi aquesta prova. "Encara que confiem en les nostres dades i en l’impacte positiu que tindrà aquest canvi, volem provar-ho amb un petit grup de gent abans de prendre la decisió de llançar-lo per a tothom", va explicar la companyia amb seu a San Francisco.



Twitter insisteix que la "brevetat" continuarà sent la marca de la casa i que això no canviarà, però considera que disposar de més caràcters facilitarà l’ús de la plataforma als tuitaires de diverses llengües. Entre aquests idiomes, que segons l’empresa esgoten sovint el màxim en els seus missatges, estan l’anglès, l’espanyol, el portuguès o el francès, però no altres com el japonès, el xinès o el coreà. "Entenem que ja que molts de vosaltres fa anys que tuitegeu, hi pot haver un vincle emocional amb els 140 caràcters. Nosaltres ho sentíem també", va indicar la companyia. "Però hem provat això, hem vist el que pot fer, i ens hem enamorat d’aquest nou, i encara breu, límit", va afegir.