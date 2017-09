Un enorme dipòsit d’art

El Dipòsit del Museu de l’Aigua es transformarà en sala d’exposicions al novembre per a la desena Biennal Cristòfol || Una edició especial d’aniversari, també amb obres a Sant Martí

El Centre d’Art Contemporani la Panera de Lleida tancarà aquest 2017 de forma molt especial, amb la desena edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol. Així, per celebrar com es mereix aquests vint anys de promoció de l’art contemporani, el certamen s’expandirà a partir del novembre més enllà de les parets de la Panera per arribar també fins a l’església romànica de Sant Martí –que ja ha acollit diversos esdeveniments culturals anteriorment– i al Dipòsit del Museu de l’Aigua, que es transformarà en un enorme contenidor artístic. Aquesta antiga catedral de l’aigua es va construir a finals del segle XVIII