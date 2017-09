Una exposició per reflexionar

L’IEI obre demà el projecte d’un jove amb la síndrome de Down de Tàrrega i el seu pare || Un vídeo i fotos per aportar una nova visió de la discapacitat

“El missatge que volem transmetre és que la societat canviï la mirada cap a les persones amb la síndrome de Down o altres discapacitats i que s’adoni que tenim moltes capacitats.” Així va presentar ahir a l’IEI Quim Vilamajó, un veí de Tàrrega amb la síndrome de Down, el seu projecte artístic I am able (Sóc capaç), que compta amb la col·laboració de SEGRE i Lleida Televisió. S’inaugurarà demà a la Sala Gòtica de l’IEI i podrà visitar-se fins al pròxim 3 de desembre.

L’objectiu de la mostra és, a través d’un vídeo de 15 minuts en el qual se sintetitzen sis hores de converses entre aquest jove i el seu pare, Jesús Vilamajó, i catorze fotografies en forma d’autoretrats acompanyades de frases del mateix Quim, que els visitants reflexionin sobre el concepte capacitat i aportar una visió nova o real de la discapacitat fugint dels tòpics.

L’exposició es complementa amb una taula de documentació en la qual es mostra una breu cronologia de la història de la discapacitat des de la Grècia antiga fins a l’actualitat i amb dos màquines d’escriure amb les quals els visitants poden deixar les seues reflexions. Les millors seran seleccionades per mostrar-se també en aquesta exposició.

A més a més, aquesta mostra compta amb un vessant pedagògic pel qual s’oferiran, la setmana del 30 d’octubre al 4 de novembre, visites guiades a escolars. I com a projecte transmèdia, compta amb un hashtag, #IamAbleProject, amb el qual els internautes poden reflexionar.