Accidentat pregó de les Festes de Tardor

L’organització canvia dos vegades l’escenari de la lectura i un grup de joves esbronca l’alcalde i demana votar || El pregoner diu que “la democràcia viu en una urna”

Les Festes de la Tardor de Lleida no van evitar ahir que l’inici es veiés marcat per la política i per un accidentat pregó, amb dos canvis d’escenari i interromput per l’esbroncada a l’alcalde d’un grup de joves que van demanar poder votar l’1-O. A més, el pregoner va acabar el discurs fent referència al referèndum. “La Lleida que vull sap que la democràcia viu en una urna, [...] que vota en llibertat si és el desig de les persones i ho fa pacíficament [...] i en la qual ningú assenyala ningú per les seues idees”, va dir Santi Lapeira,