Bona participació en la tercera edició de Lo Vermutet de Mollerussa

La plaça de l’Ajuntament de Mollerussa va celebrar ahir la tercera i última edició de la temporada d’estiu 2017 de l’activitat lúdica i gastronòmica Lo Vermutet de la capital del Pla d’Urgell. La climatologia va acompanyar una convocatòria que va gaudir també d’una bona participació tant en relació amb el nombre d’establiments participants, amb tretze locals, com de públic assistent, segons va valorar el director de Fira de Mollerussa, Poldo Segarra. Respecte al tradicional concurs de tapes, els Aperitius salats: pasta de full de formatge i fruita seca i pasta de full de tonyina i anxova, una proposta presentada per l’establiment Patet, va ser reconeguda pel jurat com la millor tapa en aquesta edició, mentre que la Piruleta de salmó fumat, formatge i xoriço roig, de la Xarcuteria Carnisseria Porté, es va endur el premi a la millor presentació, i la del local El Café, anomenada Pa torrat, escalivada i llonganissa, va ser la que primer es va acabar, rebent així el reconeixement com a tapa més popular.

L’esdeveniment oferia, al preu popular d’1,5 euros, gairebé 4.000 tapes elaborades pels tretze locals participants i altres de més senzilles, com patates i olives. En aquesta ocasió, l’animació de la jornada va ser a càrrec del grup musical Kapritxo Infusion Band i del DJ Bleizy.