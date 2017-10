Es busquen donants de plasma

El Banc de Sang i de Teixits en necessita uns 10.000, el doble dels actuals || Marató de Donants a la Biblioteca Pública, que va comptar per primera vegada amb la màquina d’extracció de plasma

El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya necessita el doble de plasma del que es recull actualment, la qual cosa es tradueix en el fet que es requereixin uns 10.000 donants. Per ser-ho, calen els mateixos requisits que per als donants de sang: tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. A Lleida, es recullen anualment unes 1.000 donacions de plasma, la majoria a la seu del Banc de Sang i de Teixits, ubicada a l’hospital Arnau de Vilanova.

El seu director, Juan Manuel Sánchez, va explicar ahir que la diferència entre donar sang i donar plasma és que en el segon cas la donació és més llarga. Dura uns 45 minuts i és recomanable reservar hora. Durant la donació, s’extreu la sang, se separa el plasma i es reté i la resta de cèl·lules sanguínies es retornen per la mateixa via. Com que el plasma és sobretot aigua, la recuperació és molt ràpida i les donacions poden ser més freqüents.

De fet, es pot donar plasma cada quinze dies i fins a dotze vegades a l’any. El 85% del plasma extret s’utilitza per a l’elaboració d’hemoderivats, medicaments que s’utilitzen per al tractament de persones amb problemes de coagulació de la sang, com els hemofílics o els pacients amb malalties autoimmunes. També són necessaris en el cas de trasplantaments o malalties del fetge.

Actualment no s’obté prou plasma per elaborar tots els hemoderivats que s’utilitzen a Catalunya. De fet, el 50% del plasma prové d’altres països. Per això es vol incentivar aquest tipus de donació. La Biblioteca Pública de Lleida va acollir ahir la Marató de Donants de Sang i la seua principal novetat va ser la màquina de donació de plasma, que per primera vegada va sortir de l’Arnau per participar en la convocatòria. Segons Sánchez, aquesta màquina també viatja a les principals capitals de comarca en les campanyes mòbils.

“Em van trucar des del Banc de Sang i em van proposar donar plasma. L’única diferència és que el procés és més lent, uns tres quarts d’hora, i la recuperació, més ràpida”, va explicar. Segons Comes, “és important ser solidari i donar sang i/o plasma, ja que tots podem necessitar-ho”.

La catorzena edició de la Marató de Donants de Sang va atreure desenes de participants ahir a la Biblioteca Pública de Lleida. L’objectiu era arribar a les 300 donacions entre les deu del matí i les deu de la nit, segons van afirmar els seus impulsors. Per aconseguir-ho, van organitzar diverses activitats al llarg de la jornada, entre les quals actuacions teatrals, de dansa o dels Castellers de Lleida. Tampoc hi va faltar la visita de la Geganta de la Sang, creada a imatge i semblança d’Angeleta Orpella, una veïna d’Anglesola de 85 anys integrant de la primera junta provincial de donants de Lleida, constituïda el 1978. A més, es va regalar el conte amb el mateix títol, obra d’Albert Torra. També hi va haver sortejos de regals entre els participants.