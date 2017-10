La Lluna plena d'aquest dijous serà completament il·luminada pel Sol

És coneguda com la "Lluna del caçador" per ser la més propera a l’equinocci de tardor

La Lluna plena d’aquest dijous serà completament il·luminada pel Sol durant uns minuts en trobar-se en oposició de 180 graus a la nostra estrella, fenomen que passa amb una freqüència mitjana de tres anys. Es tracta d’una Lluna plena especial que és coneguda com la "Lluna del caçador" per ser la més propera a l’equinocci de tardor, ha informat en un comunicat el portal meteorològic Eltiempo.es.



Aquest fenomen passa de mitjana una vegada cada tres anys, segons Eltiempo.es, que informa que entre 1970 i 2050 només hi ha 18 ocasions en què es veu la lluna en aquesta situació.



La lluna assolirà la fase de plena a les 20:40 (hora peninsular), poc més de mitja hora després d’haver sortit a les 20:08 i romandrà al firmament fins les 07:22. A les Canàries, la lluna apareixerà a les 20:00 (hora local) i es posarà les 07:15.



Aquest any, a més, aquesta lluna és la més propera al calendari a l’equinocci de setembre. Per aquesta raó, la lluna plena d’aquest mes, i no l’anterior, és com tradicionalment es denomina "la lluna de la collita", segons la nota. La pròxima tornarà a veure’s el 2020, i, posteriorment, caldrà esperar vuit anys més (2028) perquè es repeteixi aquest fenomen meteorològic.



Segons Eltiempo.es, aquesta és una gran oportunitat per fotografiar la superfície del satèl·lit, a part de per la proximitat a l’horitzó durant l’ocàs, "serà molt probable veure la il·lusió lunar". La seua mida semblarà molt més gran en l’horitzó, i probablement tingui un aspecte vermellós per coincidir amb l’ocàs.



La tardor va començar el passat 22 de setembre i les següents llunes plenes es podran veure el proper 4 de novembre i el 3 de desembre.