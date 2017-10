Més de 50 mags en la novena edició del Montgai Màgic

Arranca avui amb tallers per a escolars i oferirà vuitanta espectacles

La novena edició del Montgai Màgic, que arranca avui amb tallers per a escolars i s’allargarà fins diumenge, reunirà en aquesta població de la Noguera més de mig centenar de mags que protagonitzaran vuitanta espectacles en una dotzena d’escenaris disposats pels carrers i places del municipi. Així ho van explicar ahir els seus impulsors en la presentació que va tenir lloc a la Diputació i en la qual van apuntar que el nombre d’il·lusionistes podria ser encara més gran tenint en compte que hi acudeixen professionals amb actuacions fora de programa. Arturo el Grande, Enric Magoo o Raúl Camagüey seran algunes de les estrelles d’aquesta edició en la qual també debutaran dos mags i en què els visitants podran gaudir d’un mínim de quatre propostes diferents de màgia cada hora i que poden arribar a duplicar-se en hores punta. A més, hi haurà un mercat amb articles de màgia que creix en aquesta ocasió, ja que comptarà amb nou parades, gairebé el doble que les de l’any passat. Hi haurà, a més, espai per als productes artesanals.