La màgia s’apodera de Montgai

Centenars d’aficionats a l’il·lusionisme omplen els carrers d’aquesta localitat de la Noguera || Els assistents van poder disfrutar d’una quarantena de funcions de mig centenar de mags

Centenars d’aficionats a la màgia i l’il·lusionisme van omplir ahir Montgai per gaudir de més d’una quarantena de funcions que van oferir mig centenar de mags d’entre 7 i 81 anys, la majoria amateurs, en la tercera jornada de la fira de la màgia al carrer, Montgai Màgic. Entre les funcions que es van poder veure, cal destacar l’acte inaugural a càrrec d’Enric Magoo amb el seu espectacle Frankie, el número estrella d’aquest artista amb més de 30 anys de professió, amb el qual va obtenir un premi mundial de màgia còmica. Prèviament, l’alcalde, Jaume Gilabert, va agrair a les desenes de voluntaris i als patrocinadors la seua col·laboració amb el certamen, ja que sense ells no seria possible dur-lo a terme en una localitat tan petita com Montgai.

L’espectacle estrella a la sala Ateneu va ser a càrrec d’Arturo el Grande, un vell conegut de Montgai Màgic que amb el seu peculiar humor va ser capaç de crear una atmosfera molt especial.



Al mercat màgic es poden trobar productes per convertir-se en un mag professional

Al matí, els més petits van participar en tallers de màgia de la mà de l’Associació de Mags i Il·lusionistes de Lleida. També va tenir molt èxit el mercat màgic, amb una desena de parades amb productes exclusius relacionats amb el sector, entre els quals hi havia eines i materials per dur a terme diversos trucs per convertir-se en un mag professional.