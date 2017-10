La música surt al carrer a Lleida

Centenars de lleidatans prenen els escenaris de carrer del Musiquem! per gaudir de la jornada gran || Dotze grups i vint-i-cinc actuacions en una edició que creix

El Musiquem Lleida! ho ha tornat a fer. Ahir, durant la jornada gran de la dotzena edició, va tornar a aconseguir el propòsit de treure la música al carrer i atansar-la a la gent amb una dotzena de concerts repartits per diferents escenaris de la ciutat. Va donar la primera nota entre obres d’art el Cor Exaudio amb l’actuació al Museu de Lleida, però gairebé sense descansar la melodia va continuar amb Evoeh a la plaça de la Paeria i amb Kahlo Piano Trío al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Però pianos, bateries, guitarres i violins, entre molts altres instruments, no es van quedar a la tarda a casa i el Festival Internacional de Música de Lleida que impulsa la Coral Shalom, protagonista del concert de clausura d’avui, va seguir. I ho va fer amb noves actuacions protagonitzades per més formacions com Trio Salduie, I Colori dell’Armonia, Bernat Català, La Ruta de les Estrelles o Haize eta Zur.

A més, als escenaris matutins se’ls van sumar l’església dels Pares Franciscans i la plaça Ricard Viñes. També hi havia previstos concerts a Torrebesses i el Vilosell. En total, aquesta edició, que a més inclou activitats vinculades als llibres, el cine i la gastronomia, compta amb dotze grups, un més que el 2016, que oferiran fins avui 25 concerts, dos més.