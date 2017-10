Superar les drogues en grup

Narcòtics Anònims és una organització d’autoajuda a drogoaddictes que compta amb reunions setmanals en un local de Cervera || La filosofia dels dotze passos per deixar enrere el consum de substàncies és la peça angular del col·lectiu, que s’autofinança i busca créixer a Ponent

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El mes vinent se n’obrirà un altre a Lleida ciutat i els organitzadors s’han marcat l’objectiu de crear-los també a Mollerussa i Tàrrega. D’aquesta forma, evitaran que, com es veien obligats fins ara, els lleidatans interessats a rebre aquest tipus d’ajuda hagin de desplaçar-se a Barcelona, Reus o Saragossa. Sobre això, el coordinador del centre de Cervera confia que els grups vagin guanyant usuaris i tinguin prou força per seguir. I és que aquesta organització s’autofinança sense cap tipus de subvenció pública. Ells mateixos recullen el que poden en cada reunió per pagar les despeses de lloguer, la literatura pròpia