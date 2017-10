La Festa del Vi de Lleida comptarà amb 28 empreses i més activitats paral·leles

Se celebra els dies 21 i 22 d’octubre a la plaça de la Llotja

© Una edició anterior de la Festa del Vi. Ajuntament de Lleida

La plaça de la Llotja de Lleida acollirà els dies 21 i 22 d’octubre la novena edició de la Festa del Vi, organitzada per la Paeria i la Ruta del Vi, en la qual participaran enguany 28 empreses del sector vitivinícola i de l’hostaleria, amb una oferta de més de 150 referències de vi i gastronomia. Aquesta edició s’amplia amb activitats paral·leles, entre les quals destaquen els tastos guiats pel millor sommelier d’Espanya 2017, Manu Jiménez, que es realitzaran a la Llotja.



El tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Rafael Peris, ha destacat que la Festa del Vi “té com a objectiu fomentar una cultura del vi a Lleida i posicionar la ciutat com a destinació enogastronòmica de referència. Una festa plenament consolidada com un referent dins del calendari gastronòmic de Catalunya si tenim en compte que durant els darrers vuit anys han passat per la Festa del Vi de Lleida més de 200 expositors”.



La Festa obrirà les seves portes el dissabte, de 7 de la tarda a les 12 de la nit, i el diumenge, d’11 del matí fins a les 3 de la tarda.



Enguany es torna a fer el Concurs de fotos a Instagram #Festadelvidelleida i la col·laboració amb Plusfresc amb la promoció de tiquets 2x1 en les copes de vi.



Els cellers que hi participen en aquesta edició de la Festa del Vi de Lleida són: Analec, Boldú, Castell del Remei, Carviresa, Cercavins, Cérvoles, Clos Pons, Costers del Sió, Lagravera, L’olivera, Mas Blanch i Jové, Matallonga, Raima, Terrer de Pallars, Tomàs Cusiné, Vall de Baldomar, Vinya els Vilars, Cafès Batalla, Vinica. També es podrà gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica de la mà dels restaurants: BOnum No Rules, Cal Nenet, Carn Sargaire & Manduca Lleida, Celler del Roser, Crapula, Gremi de Forners de les Terres de Lleida, L’Hortet, QR Cafè i Romeu Restaurant.