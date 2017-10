Peces viatgeres del Museu de Lleida

En cedeix una desena que es veuran en exposicions temporals a Madrid, Isona i Guissona || Aquest any l’equipament ja n’ha deixat al voltant d’una quarantena a diverses mostres

El Museu de Lleida acaba de cedir temporalment una desena de peces per participar en dos exposicions, una al Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid i l’altra a Isona, que posteriorment viatjarà a Guissona. D’aquesta forma, en el que va d’any, l’equipament haurà deixat gairebé una quarantena d’obres per participar en aproximadament mitja dotzena de mostres.Així, avui s’inaugura al MAN l’exposició El poder del pasado. 150 años de arqueología en España, comissariada pel catedràtic de Prehistòria Gonzalo Ruiz Zapatero, per a la qual el Museu de Lleida ha cedit l’encenser procedent de la basílica de Bovalar (Seròs), un objecte visigot