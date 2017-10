Els mestres del col·legi Mare de Déu del Socós d’Agramunt han gravat aquesta setmana un vídeo que han penjat a YouTube “per dir no a la violència”. El director, Josep Maria Porté, va recordar que els docents, a les aules, “inculquem valors com el respecte, la llibertat d’expressió, els drets humans i la pau”. En el vídeo, els docents pronuncien frases cèlebres de personatges que han estat símbols del diàleg i la pau, com són Mahatma Gandhi i Martin Luther King.