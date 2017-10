Acord entre Mapfre, Down Lleida i Paeria

Integració laboral per a joves amb Down

La Paeria i Down Lleida van firmar ahir la renovació del conveni que els permet seguir participant en el programa d’inserció laboral Juntos Somos Capaces-Junts Ho Podem Fer, de la Fundació Mapfre. L’objectiu del conveni és facilitar les pràctiques laborals a la Paeria de persones amb la síndrome de Down derivades per l’entitat perquè adquireixin habilitats i experiència. És el cas de la Laia, una jove que ja està treballant i que ho va valorar de manera molt positiva. La presidenta de Down Lleida, Pilar Sanjuan, va agrair el suport i l’oportunitat que ofereixen als joves, perquè “tots trobin el seu lloc a la societat”.

Així mateix, Sanjuan va explicar que des de l’entitat acompanyen les persones per intentar donar resposta al seu projecte de vida i va incidir en la diversitat i en el fet que una discapacitat no exclou ningú de tenir talent. L’any 2014, es va firmar el primer conveni entre la Paeria, la Fundació Mapfre i Down Lleida.