Protectores d’animals al límit

SOS dels refugis privats de gossos lleidatans davant de l’augment d’abandons i la falta de recursos econòmics || La majoria deuen diners a veterinaris i no reben ajuts de l’administració

Les protectores d’animals lleidatanes, entitats privades sense ànim de lucre, es troben en una situació límit, alguna fins i tot a punt de tancar a causa de l’augment d’abandons de gossos i gats i als deutes acumulats per mantenir-los en bones condicions. Totes sobreviuen gràcies a les aportacions dels socis i donacions de particulars, treballen amb voluntaris i la majoria no reben ajuts per part de l’administració. És el cas d’Amics Peluts Baix Cinca, un refugi ubicat entre Seròs i la Granja d’Escarp que actualment acull 180 gossos. “No n’havíem tingut mai tants. Totes les protectores lleidatanes estem al límit