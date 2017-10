Exposició d’invertebrats

CaixaForum Lleida acull aquest cap de setmana una mostra en què es poden veure insectes i aràcnids || Amb visites guiades per fer-ho més didàctic

Com és un escarabat per dins? Què és un invertebrat? Aquestes i altres preguntes tenen resposta aquest cap de setmana al CaixaForum Lleida amb motiu de l’exposició Explora: sis o més potes, que brinda l’oportunitat d’explorar els animals invertebrats més espectaculars tan de prop que es poden tocar. Desenes de curiosos van participar en les visites guiades que van tenir lloc ahir al matí i a la tarda i que continuaran avui d’11.00 a 14.00 hores a través de visites de 45 minuts de durada.

Els participants, després de rebre les explicacions tècniques. van poder observar insectes, escorpions, aranyes, crustacis i centpeus, tots guardats en vitrines.



Insectes pal i fulla, centpeus, escarabats, aranyes i escorpins, els protagonistes de la mostra

Cap d’aquests no suposaven cap risc per als nens o el públic familiar de la mostra. Així, per exemple, es va informar que els insectes pal són animals que es mimetitzen amb l’entorn per passar desapercebuts i que disposen de diversos sistemes de defensa per a la supervivència. També hi ha insectes fulla, que es caracteritzen per les seues adaptacions del cos al camuflatge i la varietat de colors i formes en què imiten fulles. Les papallones són altres de les protagonistes de la mostra així com els escarabats, que són els insectes més forts que existeixen, o els centpeus, que són capaços de cargolar-se per protegir-se i de caminar amb les 400 potes que tenen.