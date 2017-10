Guissona inaugura amb teatre i castellers el Centre Catòlic i Obrer

X. Santesmasses Actualitzada 16/10/2017 a les 10:40

© Pilar que van aixecar els Margeners de Guissona. X. Santesmasses

Guissona va inaugurar ahir les obres de recuperació de l’històric Centre Catòlic Obrer, fundat el 1894 i que va obrir les portes el 1913. Ho va fer amb l’obra No et vesteixis per sopar, de la companyia local Els 4 gats, i amb castellers, ja que és la seu dels Margeners de Guissona. Li van dedicar un pilar en el moment de dur a terme l’encesa de la nova il·luminació, en la fase que culmina els treballs que van iniciar fa més de dos dècades. En aquesta última part dels treballs, que van començar al juliol, es va treballar la façana, que havia patit despreniments. S’ha de destacar el disseny de la nova porta d’entrada realitzat per la dissenyadora Carla Patsi, combinant acer i fusta.



L’acte va estar presidit per Rosa Maria Perelló, vicepresidenta de la Diputació, administració que ha finançat el projecte. El president de l’entitat, Josep Pujol, va convidar els joves i la resta d’entitats locals a formar part del projecte. Al seu torn, l’edil Ramon Camats va dedicar el parlament a Ramon Solà, margener mort ahir. El Centre Catòlic i Obrer es va constituir amb finalitats socials el 1894 a Cal Eril. Posteriorment, el bisbe Bell-lloc va donar a la població el seu palau residencial, en el qual el 1913 es van edificar els dos edificis bessons, un d’ocupat per l’ajuntament i l’altre pel Centre Catòlic.